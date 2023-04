Le Wine Art Festival a trouvé son public

Regarder une exposition ou assister à un concert un verre de bon vin à la main : un concept qui séduit à Bienne. Le Wine Art Festival a été organisé pour la première fois au Rennweg 26 ce week-end. Peu avant la fin de la manifestation, les organisateurs tirent un bilan très positif. « On ne s’attendait pas à autant de visiteurs », se réjouit Lucio Contino, coorganisateur de l’événement. Adultes et enfants ont fait le déplacement pour participer à une manifestation d’un genre nouveau dans la région. Le public a d’ailleurs été étonné de voir ce concept de manifestation dans un lieu comme le Rennweg 26, confie Lucio Contino. Les artistes ont également eu du plaisir à s’exposer ou se produire devant grands et petits.