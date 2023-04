Défricher pour mieux revitaliser la Suze à Sonceboz

Les travaux de coupes ont été drastiques la semaine passée le long de la Suze à Sonceboz. Arbres et buissons ont été rasés sur près de 600 m des deux côtés de la berge entre le pont de la rue des Prés et celui sis en amont de l’entreprise Sonceboz SA. Il s’agit de la première des trois phases des travaux de mise en œuvre du Plan d’aménagement des eaux de la rivière qui doit, à terme, améliorer la valeur naturelle du cours d’eau. « Nous allons revitaliser. Actuellement, la Suze est canalisée et nous allons refaire des méandres. Il faut tout enlever le béton et remettre des pierres. La rivière sera plus naturelle et aura une fonction de protection contre les crues. Une partie du bois coupé va être récupérée pour faire des fascines, soit des caches pour les poissons », explique Bernard Merkelbach, le président du Syndicat d’aménagement des eaux de la Suze qui est le maitre d’ouvrage du chantier.