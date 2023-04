Les chantiers enclavent le Jura bernois

Le Jura bernois verrouillé, ou presque. Les principales routes d’accès à la région sont en chantier ou le seront prochainement, parfois pour plusieurs années. Les CFF y vont aussi de leurs rénovations. Cette année, c’est la gare de Sonceboz qui en bénéficie. Dès l’été, les trains seront remplacés par des bus en direction de Moutier.

Des chantiers durant l’été, c’est normal. Ce qui l’est moins, c’est leur quantité : N16 entre Bienne et Péry, route cantonale entre Mont-Tramelan et Les Reusilles, traversées d’Orvin, de Romont et de Tramelan, tronçon entre Diesse et Lamboing. La liste n’est pas exhaustive.

Le Conseil du Jura bernois [CJB] déplore le manque d’organisation et de collaboration entre les différents acteurs. Se faire dire « vous avez été tranquille pendant 10 ans, maintenant ça va être la galère pendant 4 ans, ça n’est pas un argument », martèle Moussia de Watteville. Selon la présidente de la commission transports et travaux publics du CJB, il ne reste plus qu'au conseil à informer le mieux possible la population.