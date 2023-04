Autour de St-Germain investit la Collégiale

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour l’association viniculturelle Autour de St-Germain à Moutier. Bien connue pour ses activités de bouche, et notamment la mise en valeur des vins prévôtois, elle souhaite développer également ses propositions musicales. L’intimité de la cave St-Germain accueillait habituellement les adeptes de découvertes artistiques et d'agapes conviviales. Celle-ci sera abandonnée cette saison pour investir un lieu majestueux et tout autant porteur de sens : la Collégiale St-Germain. « La cave est davantage occupée pour du stockage en ce moment », explique le vigneron Aurèle Morf, membre de l’association. « Elle perd ainsi une partie de son charme. » A la recherche d'un nouveau lieu pour l'organisation de ses concerts, l'association a saisi l'opportunité de se rapprocher du lieu saint, symbole du rayonnement de Moutier depuis près de 1'400 ans. « Le but de notre association est de promouvoir ce lien culturel autour de l’histoire de St-Germain. La Collégiale est l’ouvrage le plus représentatif de cette philosophie. »