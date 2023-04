Dernière ligne droite pour la Fête de lutte du Jura bernois

C’est un beau programme qui attend les mordus de sciure. La 95e Fête de lutte du Jura bernois, qui se tiendra dans la patinoire de St-Imier, proposera différentes animations en plus des passes du samedi et du dimanche. Un programme qui réjouit le comité d’organisation, ainsi que son président Dominique Moszczanski. Les festivités commenceront déjà vendredi, dans la continuité de la Foire de Printemps imérienne. Pour l’occasion, un mini village sera érigé à l’ouest de la Clientis Arena, avec des châlets pour se sustenter, une zone de rencontre est prévue sur la Rue des Noyes et une grande tente sera montée à l’est de la patinoire. Cette dernière accueillera également différentes animations musicales, notamment le groupe Alpinvagabunden ou encore le DJ Tom-s, réputé dans le milieu folklorique.