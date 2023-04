La REGA à flan de falaises

La REGA s’exerce dans les falaises de la région. Toute cette semaine, les spécialistes, médecins, pilotes, paramédics et sauveteurs du club alpin notamment sont réunis à Hasenmatt, près de Granges, pour un exercice d’évacuation de falaises. Un entrainement pointu pour le pilote d’hélicoptère, explique Werner Marty. Il faut être très précis et s’adapter à la variation de la météo ou à la difficulté du terrain. Ce mardi, par exemple, l’appareil n’a pas pu décoller à cause du mauvais temps. « C’est comme dans la vraie vie, on ne peut pas faire venir l’hélicoptère dans une région escarpée et au milieu des arbres comme ici par ce temps », précise le pilote. Dans ce genre de situation, c’est alors aux sauveteurs au sol de trouver des plans B via la voie terrestre. « Il faut donc plus de monde et des véhicules appropriés », ajoute Werner Marty.

Dans le meilleur des cas, ils ne sont pas nombreux à bord de son engin : un médecin, un paramédic qui fonctionne comme treuilliste et le pilote. Ça se complique lorsque l’hélicoptère ne peut pas voler dans la zone. Werner Marty dénombre alors « des dizaines de personnes mobilisées, dont des bénévoles qui peuvent être difficile à trouver lors de périodes de vacances par exemple ». /lbe