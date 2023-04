Le Salon de la formation passe de Delémont à Moutier

Le prochain Salon interjurassien de la formation se tiendra à Moutier et non à Delémont. Les organisateurs ont décidé de changer de lieu en raison des incertitudes autour de l’avenir de la Halle des expositions de la capitale jurassienne. L’édition 2024 de la manifestation aura donc lieu au Forum de l’Arc de la cité prévôtoise. Les organisateurs ont également choisi d’avancer l’événement d’un mois pour ne pas perturber l’organisation du SIAMS. Le Salon interjurassien de la formation se déroulera ainsi du 28 février au 3 mars 2024 et pourrait « très vraisemblablement » s’installer à Moutier pour les éditions suivantes, selon son président Pierre-Alain Berret. /mle-fco