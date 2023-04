Les auto-écoles cherchent de nouveaux élèves

Les élèves conducteurs sont de moins en moins nombreux. Depuis une année, une baisse drastique des effectifs touche toute la Suisse, selon la SRF. La faîtière nationale des moniteurs et monitrices d’auto-école déplore même des fermetures d’entreprises, faute de clients. La nouvelle loi qui oblige les moins de 20 ans à s’entraîner 12 mois avant de passer la pratique en est la cause. C’est en tout cas l’avis de Jean-Paul Lhéraut, propriétaire de la Driving-School Richard à Bienne. « Le problème, c’est que les élèves arrivent après une année de pratique dans leur coin pour passer l’examen et ils n’ont pas appris les choses comme il le fallait », déplore-t-il.