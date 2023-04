Les partis politiques de la région font front commun

Une campagne marketing commune

Le PLR a proposé de faire front commun et ainsi d'organiser une campagne marketing commune, l'objectif étant d'alerter les citoyens sur cette problématique. Cette proposition a été accueillie favorablement par l'ensemble de l'assemblée, toutes proportions gardées. Plusieurs idées ont été évoquées pour l'améliorer, comme le fait de sortir une tête d'affiche par parti à mettre en avant lors de cette campagne. Le but est de promouvoir l'élection et non les différents candidats. Le fait de mettre en avant des figures qui ne sont pas en lice pour ces élections fédérales a également été évoqué, notamment pour ne pas pénaliser les partis qui ne présentent pas de candidats. Des questions en lien avec des aspects plus techniques ont également été évoquées. L'idée de neutralité dans les messages transmis a évidemment été discutée. Le fait de faire une campagne commune pourrait permettre à des associations apolitiques de transmettre le message. Chaque membre présent à cette réunion va donc revenir avec cette proposition dans son parti pour organiser la suite des opérations. /lge