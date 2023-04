Tavannes tient son nouveau secrétaire municipal. La Municipalité a nommé Alexis Bourgeois, 33 ans et habitant de Valbrise, annoncent les autorités ce mercredi. Il a pour rôle notamment de veiller au bon fonctionnement de l’administration, de faire le lien avec le Conseil communal, la population et les affaires externes et intercommunales, précise la Municipalité. Alexis Bourgeois est entré en fonction le 1er avril. /comm-gtr