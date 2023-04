La Matinale RJB aux couleurs du HC Bienne

« On a le sentiment qu’il ne peut rien lui arriver, au HC Bienne »

Faire vibrer les fans qui n’ont pas l’opportunité de se déplacer jusqu’à la glace, c’est la mission des commentateurs sportifs. Jérémie Pignard en fait partie. En six matches commentés durant ces play-off, il n’a assisté à aucune défaite. « Je ne suis pas trop superstitieux », sourit-il.

Dans les coulisses, il y a beaucoup de travail de préparation. Il ne s’arrête d’ailleurs pas à la fin du match : « On doit encore faire les interviews des joueurs. Et si on commente à Genève, on a encore deux heures et demie de route à faire ».