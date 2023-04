Une exposition inédite au Pasquart à Bienne

« Flüchtig », une exposition hors norme des œuvres de Daniel Pommereulle, c’est à découvrir jusqu’à mi-juin au Centre Pasquart à Bienne. Le vernissage se tient ce samedi à 17h.





Critique artistique de la rénovation urbaine

Le Centre Pasquart accueille une deuxième exposition dans ses espaces. Elle sera également vernie samedi. Il s’agit des œuvres de Mathis Altmann. Ce sculpteur allemand basé entre Zürich et Berlin inscrit son travail dans une recherche critique de la physionomie des grandes métropoles contemporaines, en particulier Berlin. Sous l’appellation « Individuality », son exposition se compose de plusieurs pièces sonores sculptées à l’aide de matériaux recyclés et trouvés dans la capitale berlinoise. Julie Portier, curatrice de l’exposition, aime dire que son œuvre prend plusieurs formes, une lisse et l’autre plus rugueuse. La partie « lisse » détourne les symboles du capital comme le langage publicitaire, la partie « rugueuse » présente le refoulé de ce modèle uniformisé.