Une bibliothèque d’objets à Bienne

Les bars à objets existent depuis un moment déjà en Suisse, comme par exemple, le LeihBar à Berne ou le Vilbrequin à Delémont. Célia Ruiz explique que l’envie d’ouvrir un de ces bars à Bienne ne date donc pas d’hier, mais qu’il manquait juste un local adapté. Finalement, une place s’est libérée dans les locaux de « Der Ort ».





Phase de test et rodage

Avant d’ouvrir définitivement il a fallu mettre en place tout le système. « L’aventure a commencé en octobre 2022 avec la parution d’un article dans le journal de Bienne, qui invitait les gens intéressés à s’impliquer dans le projet », explique Célia Ruiz. « Puis, en six mois, on a dû trouver des objets, mettre en place le système, on est allé à Berne et à Delémont voir comment ça se passait et pour avoir des feedbacks sur leurs expériences. Ça a été assez rapide, mais les idées étaient déjà là ».

S’en est suivie une phase de test début mars « pour se familiariser avec les outils informatiques et le fonctionnement avec les bénévoles », ajoute la bénévole du LeihBaràObjets.