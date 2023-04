Un jeune Tramelot décroche la mention « excellent » à la finale du Concours national de Science et jeunesse

Différents prix étaient en jeu, trois mentions : « bien », « très bien » et « excellent ». Chacune était accompagnée d’une récompense pécuniaire de respectivement 500, 750 et 1'000 francs.





D’autres jeunes de la région ont brillé

Csaba Hounnou n’était pas le seul jeune de la région à participer au Concours national de Science et jeunesse. Loïc Cachot de Vauffelin a décroché la mention « très bien » pour son travail « La production de sulfure d'hydrogène par les bactéries du fromage », Huong Schneider de Nidau a obtenu la mention « très bien » pour son travail « Vivre à la Colline : Comment les actions d'occupation permettent-elles de repenser la société ? », Keelin Millard de Bienne a reçu la mention « bien » pour son travail « Ce que la lecture apporte aux enfants – Mise en application et théories comparées » et Antoine Willemin de Prêles qui a décroché la mention « bien » pour son travail « Influence de la présence de satellites artificiels sur les observations astronomiques terrestres »./tbu