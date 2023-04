Galaad se met en pause

Galaad prend du recul. Le groupe de rock prévôtois a annoncé dimanche soir sur ses réseaux sociaux annuler tous ses prochains concerts. « Des problèmes et des défis personnels » ont amené les membres du groupe à prendre cette décision indique-t-ils. Sur Facebook, Galaad, reformé en 2016, remercie ses fans et déclare : « Nous gardons un profond amour et respect les uns pour les autres et pour la musique que nous avons créée ensemble. Nous espérons qu'en prenant ce temps, nous pourrons retrouver une nouvelle inspiration, une nouvelle formule et peut-être revenir encore meilleurs ». /comm-tna