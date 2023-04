Le Chant du Gros dévoile sa 31e programmation

Les festivités seront ouvertes par l’artiste française Suzane le jeudi 7 septembre. Elle sera suivie de près par Zazie et M avant que les Jurassiens de Silver Dust ne clôturent cette première soirée. Le vendredi fera aussi la part belle aux artistes francophones avec la bernoise Alice Paroissien en ouverture, Jenifer, précédemment annoncée, Izïa, Florent Pagny, le rappeur belge d'origine marocaine Hamza et les champions du monde de beatbox Berywam. Concernant le samedi, les rockeurs aux accents traditionnels de Soldat Louis fouleront la scène en début de soirée, suivis par la poésie d’Hubert Felix Thiéfaine puis celle du rappeur belge Roméo Elvis. Dub Inc distillera son reggae depuis longtemps reconnu avant de laisser la responsabilité à Shaka Ponk de clore le festival. /comm-jad