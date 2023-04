Bienne : stratégie de formation dans la continuité

De la continuité dans la stratégie de formation de la Ville de Bienne. Les autorités de la cité seelandaise ont présenté ce mardi les points forts de leur politique de formation concernant l’école obligatoire pour la période 2023-2026. L’élève est toujours au centre des préoccupations, et dans l’ensemble, la stratégie reprend les points de celle de 2019-2022. « C’est une poursuite, une confirmation de la stratégie précédente, avec un renforcement, notamment sur les trois axes prioritaires », explique la directrice de la formation Glenda Gonzalez Bassi. Parmi ces trois axes, on retrouve bien évidemment les élèves, puisque leur formation et éducation sont un enjeu fondamental de l’école obligatoire pour les préparer à entrer dans une vie active et responsable. Ensuite, il y a le corps enseignant, « car son engagement et ses compétences ont une influence directe sur la qualité de l’école », précise la directrice. Finalement, les infrastructures et services représentent un levier de cette stratégie parce qu’il « est important que les locaux et services mis à disposition correspondent aux besoins de l’école actuelle ».