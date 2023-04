La Confédération revoit son projet de bâtiment à Macolin

Face au mécontentement d'une partie de la population, la Confédération va revoir son projet de construction d'un bâtiment pour l'hébergement des sportifs d'élite de l'armée à Macolin, au-dessus de Bienne. Une pétition munie de 689 signatures intitulée « Non à la tour à Macolin » avait été remise en janvier à l'Office fédéral du sport (OFSPO).

Le nouveau bâtiment sera érigé plus à l'ouest que prévu et sa hauteur, initialement fixée à 23,8 mètres, sera revue à la baisse. Ce nouvel emplacement sous les bâtiments actuels permet une meilleure intégration dans le paysage, a indiqué mardi l'OFSPO, ajoutant que ces adaptations font suite aux « principaux points soulevés par les critiques ».

Cette proposition a été accueillie « favorablement » par les autorités de la commune d'Evilard/Macolin lors d'une rencontre en mars avec des représentants de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) et de l'OFSPO. Les gabarits érigés fin 2021 n'ont donc plus aucune utilité et seront démontés.

Les opposants dénonçaient en particulier le volume du bâtiment, estimant que cette construction ne s'intégrait pas dans le paysage de Macolin. Ils ne s'opposaient pas à la construction du bâtiment, mais n'en voulaient pas à cet endroit. Le Conseil national avait approuvé une contribution de 27 millions pour ce projet. /ats-jad