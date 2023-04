Projet pionnier de collecte des déchets plastiques dans le canton de Berne

Le canton de Berne lance un projet novateur concernant la collecte des déchets plastiques. Dans un communiqué paru ce mardi, le canton explique s’être associé avec l’entreprise de gestion des déchets AVAG Umwelt et l’entreprise de recyclage InnoRecycling. Ils annoncent également vouloir fonctionner avec le système certifié « Bring Plastic back », un système qui simplifie la collecte et le retour des déchets plastiques. Bring Plastic back permet également de retransformer et donc de réutiliser 90% des matériaux collectés. Selon le gestionnaire du système Marc Briand, « Cela permet de garantir que les cycles de matières sont refermés et les ressources préservées ».

L’idée de ce projet, c’est de répondre aux interventions politiques et aux gros titres actuels. C’est pourquoi le canton de Berne a décidé d’introduire une collecte coordonnée et généralisée des déchets plastiques, ce qui est une première en Suisse. Ce projet va concerner 270'000 personnes issues de 50 communes du canton. Pour l’instant, le Jura bernois n'est pas concerné, mais le but ultime est que tout le canton participe. Le Conseiller d’États Christophe Neuhaus appelle d’ailleurs à soutenir le projet : « Il faut que nous parvenions à convaincre si possible toutes les communes du canton et la population de participer à la collecte sur l’ensemble du territoire ».





« Simplicité de la collecte et du retour »

Le système se veut par ailleurs simple. Les communes se sont coordonnées quant à la manière de collecter les déchets plastiques. Le canton explique qu’avec le principe du pollueur-payeur, des sacs de collecte seront disponibles à prix unique et un large réseau de points de vente a été mis en place, ainsi que des points de collecte. Les habitants des communes concernées pourront donc se débarrasser de films et emballages plastiques de toutes sortes, de bouteilles et contenants en plastique qui ne sont pas acceptés dans le PET, ainsi que des sceaux, des pots de fleurs ou encore des pots de yogourt.

Le projet sera à l’œuvre dès le 1er mai dans une quarantaine de commune du canton, puis à partir du 1er juin et du 1er juillet pour la dizaine de commune restante. /comm-tbu