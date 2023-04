Fermeture de la route cantonale entre Moutier et Court

Plus de circulation entre Court et Moutier. Le tronçon depuis la sortie de Moutier direction Court (Quartier de la Verrerie 81) jusqu’à l’entrée de Court direction Moutier (giratoire N16 non compris) sera fermé à la circulation dans les deux sens en raison de travaux d’assainissement du lundi 8 mai au vendredi 28 juillet. Un itinéraire de déviation, avec sa signalisation, est prévu par Perrefitte - Souboz - Bellelay - Saicourt – Reconvilier et vice-versa, indique l’Office des ponts et chaussées du Canton.

Ce type de travaux étant dépendant des conditions météorologiques, il est possible que les périodes de restrictions soient modifiées ou reportées. /comm-jad