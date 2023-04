L’Église évangélique mennonite de Tavannes dévoile ses nouveaux locaux

C’est l’aboutissement d’un long projet pour l’Église évangélique mennonite de Tavannes. L’EEMT ouvre les portes de ses nouveaux locaux à l’arsenal le week-end des 6 et 7 mai. Les prémices de l’acquisition de ce bâtiment remontent à une dizaine d’années. La procédure a été longue, la commune a notamment dû acheter le site à l’armée suisse avant de conclure un contrat de droit de superficie avec l’église en 2016. De gros travaux ont ensuite été entrepris durant plus de cinq ans pour près de quatre millions de francs. « Nous avons transformé un bâtiment de stockage vers quelque chose d’habitable et d’isolé qui apporte un confort standard à des utilisateurs qui sont là toute l’année », explique le président de la commission des bâtiments de l’EEMT. Ernest Geiser souligne que de nombreux bénévoles ont amené leur pierre à l’édifice durant plus de 20'000 heures.





Des salles à louer

L’Église évangélique mennonite a officiellement quitté ses anciens locaux du chemin de Belfond en mars 2020, juste avant le début de la pandémie. Elle occupe l’arsenal depuis cette période. L’EEMT a notamment aménagé dans ses nouveaux locaux une grande salle polyvalente qui peut accueillir jusqu’à 400 personnes pour les cultes. D’autres salles de plus petite taille ont également été créées. Certaines sont proposées à la location pour divers évènements ou réunions. Des locataires permanents dont la fondation Digger occupe, par ailleurs, une partie de la surface. Un espace reste inoccupé au rez-de-chaussée. Les responsables de l’EEMT souhaitent y développer un projet social qui reste à définir.