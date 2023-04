Un congé parental pourrait être instauré dans le canton de Berne. C’est l’un des deux objets qui seront votés le 18 juin prochain. Ce mercredi matin, le comité d’initiative a présenté ses arguments pour un congé parental de 24 semaines, à partager entre le père et la mère, en plus des congés maternité et paternité existant au niveau fédéral. « Un congé parental profite aux familles, parce qu’il permet un meilleur lien entre les deux parents et l’enfant », déclare Maurane Riesen, députée socialiste au Grand Conseil et membre du comité d’initiative.