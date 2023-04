Un pas vers la publicité bilingue à Bienne

Les publicités bilingues pourraient bien devenir la norme à Bienne. Le Conseil de ville a accepté, lors de sa séance de mercredi soir, la révision du règlement municipal sur la réclame par 26 voix contre 15 et 10 abstentions. Un règlement qui oblige les entreprises à faire leur publicité en français et en allemand dans la cité seelandaise. Pour une minorité du parlement biennois, il s’agissait pourtant là d’une trop grande contrainte et d’une mesure qui ferait perdre à Bienne son attractivité pour les annonceurs. « C’est une trop grande limitation de la liberté des privés » estime le conseiller de ville vert’libéral, Dennis Briechle, au micro de Télébielingue.