La Libellule prend son envol à La Heutte

La Libellule déploie ses ailes à La Heutte. Une nouvelle crèche toute particulière, baptisée en l’honneur de cet insecte ailé, inaugure ses locaux ce samedi. Installé au sein même d’une petite exploitation agricole, il s’agit de la première structure d’accueil pour enfants à la ferme de la région. Ce projet pionner résulte d’une collaboration fructueuse entre un couple de jeunes agriculteurs établis à La Heutte, Eric Steiner et sa compagne Marie-Laure Gebhard, et de deux sœurs éducatrices de la petite enfance. Cindy et Nadejda Thévoz géreront le volet pédagogique en priorité. Marie-Laure Gebhard, agricultrice et instigatrice de La Libellule, s’occupera de proposer des activités sur l’exploitation.