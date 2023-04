La relève de la lutte à St-Imier

La sciure virevolte dans la patinoire de St-Imier. Depuis vendredi soir et jusqu’à dimanche soir, la 95e édition de la Fête de lutte du Jura bernois bat son plein au coeur de la Clientis Arena. Ce sont les juniors qui ont ouvert les hostilités samedi, au petit matin. Ils étaient plus de 170 à se défier sur les ronds imériens. Une trentaine de jeunes participants était en lice pour défendre les couleurs du Jura bernois. Loris Zeller, 11 ans, en fait partie. Le jeune habitant de Corgémont pratique la lutte depuis 5 ans à Péry. Encouragé par son papa, il a pris goût à ce sport, surtout pour ses nombreuses prises techniques, explique-t-il. Samedi matin, avant 8h, il était prêt pour sa première passe et a accepté de partager le début de sa compétition au micro de RJB.