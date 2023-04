Se balader au fil de l'histoire tavannoise

Tavannes invite à la balade pour redécouvrir son histoire. Les autorités ont inauguré samedi cinq nouveaux circuits de randonnées pour explorer le village et ses alentours. Les tracés ont été répertoriés sur une carte géante, installée sur la place de la gare. La commission Vie locale, qui a piloté ce projet, a également élaboré des prospectus qui détaillent précisément les itinéraires mais offrent également des informations historiques sur certains lieux emblématiques de Tavannes. Cette nouvelle offre permet de jeter un regard nouveau sur la localité mais invite aussi la population à la mobilité douce. Salomé Scheidegger, conseillère communale en charge de la vie locale précise que chaque circuit a été balisé dans la volonté d'être accessible à un public le plus large possible.