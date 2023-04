Une Fête de lutte fructueuse à St-Imier

St-Imier a attiré la crème de la lutte ce week-end, et avec succès. La 95e Fête de lutte du Jura bernois s’est achevée dimanche après deux jours de compétition et trois jours de festivités. Environ 1500 personnes ont afflué à la patinoire imérienne pour suivre les duels des 152 actifs dimanche. Une fréquentation qui satisfait les organisateurs. Le public a donc répondu présent pour encourager les grands noms de la discipline, avec notamment treize couronnés fédéraux engagés sur la compétition régionale. Pour le président du comité d’organisation, cette fête de lutte en terre imérienne se clôture sur un joli succès. Dominique Moszczanski se réjouit de n’avoir répertorié aucun problème au niveau sécurité. « On n’a pas eu de blessés au niveau des spectateurs, mais huit lutteurs ont dû stopper la compétition en raison de blessures légères » précise le président du comité d’organisation de la fête de lutte du Jura bernois.