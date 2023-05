Les impôts arrivent ! L’Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) a annoncé ce lundi qu’elle envoie actuellement plus de 570'000 factures. Au total, c’est plus de deux milliards de francs qui doivent être payés par cette première tranche 2023 des impôts cantonaux et communaux. L’ICI rappelle que cette tranche représente 40 % du montant probable de l’impôt et doit être réglée avant le 19 juin 2023. Passé cette date, les contribuables devront acquitter un intérêt moratoire de 3 %. /comm-lyg