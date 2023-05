Moutier milite pour une alimentation durable

La ville de Moutier affirme sa volonté de promouvoir une alimentation saine et durable sur son territoire. Lors de la première journée nationale du Réseau des Villes du Goût qui s’est tenue vendredi à Fribourg, la cité prévôtoise ainsi que cinq autres communes ont signé le Pacte de Milan. Elles rejoignent les quatre premières déjà signataires : Genève, Lausanne, Bâle et Genève. Le Pacte de Milan de politique alimentaire urbaine rassemble toutes les villes dans le monde qui veulent développer des systèmes alimentaires durables. Ces systèmes alimentaires doivent fournir des aliments sains et abordables à tous dans le respect des droits fondamentaux des humains et des animaux. Le document ne formule aucune obligation mais émet un certain nombre de recommandations. La ville de Moutier a été invitée à le parapher en tant qu'ancienne Ville suisse du Goût en 2014. /comm-oza