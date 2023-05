Page de vie : Nicolas Treuthard

Touché à la colonne vertébrale, l'habitant de Courtelary perd l'usage de ses jambes. Après avoir été héliporté à Berne, les soins se poursuivent durant de longs mois dans un centre de réadaptation à Sion. « Quand j'ai appris mon transfert, j'ai commencé à réaliser l'impact de ce traumatisme.. et à me poser des questions ». Papa d'un garçon de 18 mois et sur le point d'accueillir son deuxième enfant, il redouble alors d'efforts pour retrouver l'usage de ses jambes. Avec succès, puisque aujourd'hui, Nicolas marche, court et a même retrouvé les joies de la glace. Les séquelles restent toujours présentes, par contre, avec une perte de sensibilité dans les membres . « J'ai appris à vivre normalement tout en étant une personne avec une déficience physique », relativise Nicolas Treuthard.