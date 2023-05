Record de participation à la Fête des jeunes musiciens jurassiens

Les organisateurs de la Fête des jeunes musiciens jurassiens sont ravis : 32 sociétés de musique du Jura et du Jura bernois ont participé à l’événement dimanche, à Corban et Montsevelier. « C’est pratiquement 50% des sociétés de musique de la Fédération jurassienne de musique (FJM), écrivent-ils dans un communiqué. Au total, plus de 300 musiciennes et musiciens ont pris part aux concours et auditions, réservés aux ensembles de plus de 8 membres de moins de 20 ans.





Le podium

Le jury, composé de Claire Litzler et Gilles Rocha, a relevé « la très bonne qualité des prestations et le bel enthousiasme des jeunes ». L’ensemble MCM, composé de la fanfare de Montsevelier, des Echos du Val-Terbi de Corban et de l’EC Concordia Mervelier, a remporté le premier prix, doté de 1'000 francs. Le deuxième pris a été remis à Tramusica & Mus’en’si, l’ensemble de Tramelan et de St-Imier. Enfin, le troisième prix a été décerné au Junior Brass Grandval, de la société de musique La Persévérance.





Musique d'avenir

La FJM précise encore que, parmi les ensembles qui se sont produits dimanche, certains vont participer à la 18 Fête fédérale des musiques de jeunes, du 15 au 17 septembre prochains, à St-Gall. Il s’agit des Cadets union instrumentale Delémont, de l’Ensemble des Cadets Courroux-Courcelon et de Musicavenir Courtételle. /comm-cto