Une expo dédiée aux petites annonces d'antan

On peut trouver, à La Neuveville, du dentifrice au bureau de l’Imprimerie du Vignoble, du bon vin de Bordeaux chez un horloger de la place, ou encore de l’eau minérale souveraine contre les rhumatismes à la pharmacie. C'est ce que nous apprennent les petites annonces diffusées il y a plus d'un siècle dans le Courrier et le Vignoble, deux journaux locaux. Le Musée d'art et d'histoire de La Neuveville a retrouvé 300 pépites et leur consacre une nouvelle epxosition temporaire, à voir jusqu'au 29 octobre. La conservatrice du musée a sélectionné les petites annonces dans des éditions parues entre 1861 et 1915, une période très intéressante selon Sandrine Girardier : « La presse s’est développée de manière exponentielle dans la deuxième moitié du 19e siècle. Cette évolution concerne aussi les titres locaux. La publicité elle aussi est de plus en plus visible, surtout par le texte, avec des éléments forts et quelques effets de style. »