La plateforme #viedeparents a trouvé son public

La plateforme Hashtagviedeparents (ou #viedeparents) connaît un grand succès depuis son lancement en 2021. Créée par deux Biennoises, elle a pour but d’aborder sans tabous les thèmes liés à la parentalité. Plusieurs événements ont été organisés ces derniers mois, et la demande est toujours aussi forte cette année. « Tous nos événements ont affiché complets en 2022 », se réjouit l’une des fondatrices de la plateforme, Cleoriana Cuadra. « Nous avions établi un business plan et savions que la demande était présente. Mais peut-être pas dans une telle proportion. Les retours des parents nous ont vraiment porté et encouragé à mettre en place un nouveau programme pour 2023. »





Focus sur le post partum

Ce programme se décline en quatre événements majeurs sur l'année. Le premier a eu lieu au mois d'avril à Genève, moment de partage et de discussion autour du post partum. « Avoir l’occasion de proposer nos activités dans une autre région de Suisse romande était une expérience très enrichissante. Beaucoup de demandes nous sont parvenues », explique Cleoriana Cuadra. Le prochain événement est prévu ce samedi 6 mai à 10h à la salle OHHO à Bienne, toujours à propos du post partum. Un panel de professionnels de la parentalité et de la périnatalité seront présents pour parler de tout ce que les (futurs) parents souhaitent ou doivent savoir sur cette période particulière, fragile et intense. « Il s’agira d’une discussion suivie d’un speed dating. L’événement est ouvert à toutes et tous, mère ou père depuis peu ou en devenir, et qu’il s’agisse d’une première, deuxième, ou même troisième grossesse. Le but est de pouvoir parler sans tabous, car ces derniers sont encore nombreux, notamment à propos de l’organisation familiale. »