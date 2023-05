Nidau : le Swiss Center for Design and Health ouvre ses portes

« Je suis convaincu de l’importance du Swiss Center for Design and Health (SCDH) pour le pôle d’innovation bernois et pour la Suisse. » Ce sont les propos du conseiller d’État Christoph Amman ce mardi, après sa visite au SCDH de Nidau. Celui-ci fête ses 18 premiers mois d'existence et présentait ses différents projets. À la croisée du design et de la santé, ce centre fait le lien entre la recherche interdisciplinaire et l’économie privée. Il a pour but de développer et de mettre en œuvre des solutions et des normes durables pour répondre aux défis que le système de santé rencontre actuellement. Christoph Ammann semble totalement convaincu : « J’ai trouvé ici des gens qui sont innovants, qui ont des projets, avec des coopérations avec la recherche et la médecine », s’est-il réjoui.