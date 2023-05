Un programme riche pour célébrer la nature

Le Parc du Doubs, le Centre Nature Les Cerlatez et l’Association des naturalistes francs-montagnards mettent les petits plats dans les grands. Ils vont fêter en commun leurs anniversaires respectifs lors d’une fête les 3 et 4 juin prochains. Le Parc du Doubs célèbre ses 10 ans, le Centre Nature Les Cerlatez ses 30 ans et l’Association des naturalistes francs-montagnards ses 40 ans. Le programme de la Fête des anniversaires a qui aura lieu au Centre Nature Les Cerlatez été présenté ce mardi. Il comprend une quinzaine d’animations gratuites dont des ateliers, des excursions ou encore une conférence de la climatologue Martine Rebetez, un concert du groupe « Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois » et une exposition. Les différentes activités – dont certaines nécessitent une inscription - visent à toucher plusieurs publics, comme l’indique la directrice du Centre Nature Les Cerlatez, Delphine Devenoges. Des animations sont ainsi prévues exclusivement pour les enfants, d’autres pour les adultes et d’autres encore pour les familles.