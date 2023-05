A vos maillots de bain, les piscines rouvrent !

Moutier et Nidau ouvrent leurs bassins le 13 mai

A Moutier, la piscine sera ouverte dès le samedi 13 mai et jusqu’au 17 septembre. Le chef du service des infrastructures Marco Fernandez a indiqué ce mercredi qu’il pourra compter sur une équipe de cinq gardiens fixes, dont un à 60%, et de huit auxiliaires pour garantir la sécurité des baigneurs. Les autorités annoncent également qu’une prévente des abonnements aura lieu du lundi 8 mai au vendredi 12 mai, ce qui permet d’économiser cinq francs. La saison estivale sera à nouveau ponctuée de différents événements à la piscine de la cité prévôtoise. Il y aura notamment les festivités du 1er août, les 24H de la piscine et un tournoi de tennis de table.

Du côté de la plage de Nidau, la piscine va également accueillir des baigneurs à partir du samedi 13 mai. Les autorités communiquent qu’il est possible, dès ce mercredi, d’acheter son abonnement ou son billet en ligne.







Parking neuf et changements à venir à Tramelan

La piscine de Tramelan ouvrira ses portes le 18 mai, jeudi de l’Ascension. Cette année, les baigneurs pourront se garer sur un parking flambant neuf, mais pas de nouveautés à annoncer du côté des installations. Du moins pas pour le moment. Les autorités planchent actuellement sur la réutilisation d’une source qui permettrait d’assurer l’ouverture du lieu de baignade en temps de sécheresse. « Cette source était à l’origine de la construction de la piscine à l’époque. Elle a été abandonnée en raison d’une pollution et remplacée par l’eau du réseau », indique André Ducommun, conseiller municipal en charge des infrastructures et des sports. « Des discussions sont en cours avec le chimiste cantonal et pour la modification de la salle technique. Nous devons aussi nous pencher sur les investissements nécessaires », précise-t-il. S’agissant de la saison 2023 à la piscine de Tramelan, André Ducommun ajoute que les abonnements à prix préférentiels seront bientôt proposés aux habitants de la commune.







St-Imier est tributaire de la météo

St-Imier de son côté ne peut pas encore donner de date d’ouverture. Les autorités espèrent que la piscine soit prête en juillet, mais pour cela, il faut que les travaux puissent avancer. L’hiver a été clément au niveau de la neige, mais le froid a persisté et cela a un peu perturbé l’avancée du chantier. « Ce qui nous pénalise vraiment, c’est cette période pluvieuse que l’on vient de traverser », explique Olivier Zimmermann, conseiller municipal en charge des bâtiments et des infrastructures sportives. Le terrain est très humide, voire même boueux et empêche les machines de faire leur travail, notamment pour poser le toboggan dans la pente. « Au pire, le toboggan on peut s’en passer pour l’ouverture, mais le problème, c’est qu’on ne peut pas poser le liner », déclare Olivier Zimmermann. Le liner, la dernière surface à poser dans la piscine, qui donne la couleur bleue au fond, doit être installé sur une couche de résine. Sans ça, impossible de mettre de l’eau dans le bassin et pour pouvoir terminer ces travaux, il est nécessaire d’avoir une période relativement longue de chaud et de sec. Le conseiller municipal espère que ces quelques jours très printaniers suffiront. Olivier Zimmermann tient quand même à rassurer : « Le suivi du chantier est respecté, les coûts également ». Les autorités imériennes sont donc uniquement tributaires de la météo à présent. /lyg-oza