Des bus zéro carbone à Bienne

Les transports publics biennois (TPB) présentent leurs bus du futur. Une flotte qui devrait permettre d’atteindre la neutralité carbone souhaitée et définie stratégiquement par la ville d’ici 2030. Pour y parvenir, les TPB misent sur des trolleybus 100% électriques, avec des batteries plus petites pour une durée de fonctionnement plus longue. Les véhicules pourront se charger tout en roulant lorsqu’ils seront branchés sur les fils électriques du centre-ville, tout en bénéficiant d’une autonomie accrue en périphérie. La création de 2 kilomètres de câbles supplémentaires dans le Champ de Boujean permettra à la totalité des bus d’être alimentés par le réseau actuel. Eric Fehr, maire de Bienne et président du conseil d’administration des transports publics biennois, déclare qu’il s’agit d’une évolution majeure depuis l’introduction du réseau de transports publics à Bienne en 1940.