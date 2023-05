Des tunnels à l’étude à Bienne

Une étude pour évaluer la pertinence d’un tunnel à Port et un autre par le Jura. Une idée validée jeudi soir lors de la séance d’espace Biel/Bienne.Nidau (EBBN). Ce projet devrait être réalisé d’ici mi-2025 et vise à donner une image claire du futur développement des transports dans la région Bienne après l’abandon du projet Branche Ouest. La délégation des autorités d’EBBN a confirmé la procédure et validé les demandes de financement à l’attention des organes décisionnels politiques.

Selon Erich Fehr, cette étude permettra de « faire une pesée des intérêts ». Une première enquête en automne dernier sur le trafic motorisé a montré qu’environ « 80% du trafic se fait à destination ou au départ de Bienne et seulement 20% est du transit ». Erich Fehr se refuse cependant à évoquer les pistes privilégiées avant l’évaluation des projets qui aura lieu mi-2025 : « Il serait prématuré de parler de la suite des opérations », explique-t-il.