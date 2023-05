La Fête de la Danse revient pour réunir tous les adeptes du 5e art

Réunir des professionnels et des amateurs autour d’une même passion. La Fête de la Danse se tient dans la région les 12 et 13 mai à Bienne, puis le 14 à Saignelégier. Le programme a été présenté vendredi par les responsables d’Evidanse, qui porte l'événement. Cha-cha-cha, break, flamenco, salsa, danse contemporaine et davantage de styles encore sont à découvrir au travers de cours, d’ateliers, de spectacles et de pièces pour petits et grands. La Fête de la danse veut offrir un doux mélange entre propositions locales, régionales et nationales : « C’est un moment dans notre programmation annuelle d’Évidanse où nous pouvons intégrer tous les amateurs de danse, qu’ils soient sur scène ou qu’ils donnent des cours comme les différentes écoles de la région. J’adore organiser cette Fête de la Danse, car je peux y donner une place à beaucoup de projets qui se font dans la région », explique la coordinatrice du projet Dominique Martinoli.