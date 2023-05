Un blessé grave à Nidau

Un homme a été grièvement blessé lors d’un accident individuel de la circulation jeudi en fin d’après-midi à Nidau. Le conducteur d’une motocyclette à trois roues circulait sur la Keltenstrasse et avait l’intention de s’engager en tournant à gauche sur la Bernstrasse en direction du centre de Bienne. Durant la manœuvre et pour une raison encore indéterminée, il a perdu la maitrise de son véhicule et s’est renversé à l’endroit où passe la ligne de chemin de fer de la compagnie Aare Seeland mobil. Le conducteur a été grièvement blessé dans l’accident et a été conduit à l’hôpital. Afin de fournir les premiers secours, la voie de la Bernstrasse en direction du centre de Bienne a été totalement bloquée à la circulation durant environ 15 minutes. Quant au trafic ferroviaire, il a été bloqué durant environ 30 minutes. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident. /comm-ami