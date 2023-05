GénéraSon fête le retour de son concert annuel

Le concert annuel de GénéraSon fait son retour après 4 ans d’absence. Vieux d’une dizaine d’années, le jazz ensemble, qui est né de la fusion entre la Fanfare municipale de Tavannes et les Soundkids, propose une soirée musicale à la salle communale de Tavannes ce samedi dès 19h30.

En 4 ans, il y a eu du changement. Sacha Hirt, le président de GénéraSon, explique que le Covid a eu raison de quelques musiciens. Pour lui, cela a permis à GénéraSon de se renouveler : « On est un groupe plus jeune, on fait de la musique qui parle aux jeunes et cela permet aussi d’avoir une dynamique intergénérationnelle », précise Sacha Hirt.