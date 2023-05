Scootériste grièvement blessé à Evilard

Un scootériste s’est grièvement blessé samedi en début de soirée à Evilard. Dans un communiqué paru ce dimanche, la police bernoise indique que le conducteur du deux-roues a perdu la maîtrise de son véhicule et a chuté au sol juste avant l’entrée du village et le croisement menant à Orvin. Il a été dans un premier temps secouru par des tiers avant l’arrivée d’une équipe d’ambulanciers. L’homme a reçu les soins d’urgence et a été emmené à l’hôpital.

La police indique encore avoir ouvert une enquête afin de clarifier les circonstances de l’accident. /comm-tbu