Des mesures simples et bénéfiques pour les abeilles

Les mesures simples ont un effet positif sur le développement des colonies d’abeilles. C’est ce que révèle une étude participative alliant trente apiculteurs et une équipe de scientifiques suisses, explique la Fondation Rurale Interjurassienne dans un communiqué. Les résultats de trois ans d’observation de trois cents colonies d’abeilles domestiques démontrent que des mesures agroécologiques simples, tel que le retardement de la fauche des prairies, ont un effet positif notable sur le développement des colonies d’abeilles. En effet, les colonies contiennent 5 à 15% d’ouvrières en plus lorsque les mesures, développées dans le cadre du programme « Agriculture et Pollinisateurs », sont appliquées dans un périmètre de deux kilomètres autour de la ruche. Ce surplus d’abeilles permet une meilleure préparation à l’hiver et une survie plus élevée au printemps.

Cette étude a été menée conjointement par la Fondation Rurale Interjurassienne, Proconseil, Agroscope, l’université de Neuchâtel, l’INRAE, le swissTPH ainsi que trente apiculteurs des cantons du Jura, Berne et Vaud. /comm-jad