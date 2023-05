La SSEVT va disparaître

L’association qui a pour but de venir en aide aux personnes au bénéfice de l’aide sociale et de favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle va donc disparaître. Mais les personnes dans le besoin de seront pas abandonnées pour autant, rassure Romain Voumard. Il y a d’autres structures d’aide dans la région, à commencer par le Centre social protestant (CSP). Par contre, aucune solution de partenariat n'a pu être trouvée pour pérenniser la SSEVT, puisque le CSP se trouve dans la même situation que l'association.