Les lacs suisses se réchauffent

La phase de stagnation estivale est de plus en plus longue, explique Fabian Bärenbold. Cela signifie que la saison où l’eau est chaude en surface et froide en profondeur est prolongée. Ce réchauffement a un effet direct sur la dynamique de brassage de l’eau du lac et donc sur sa teneur en oxygène, note ce spécialiste des eaux stagnantes. « La température de l'eau influence l'habitat des animaux et des plantes, on peut s'imaginer qu'il y aura donc de nombreux changements dans les prochaines années ».

Fabian Bärenbold précise que cette situation de réchauffement est globalement similaire pour tous les lacs de plaine en Suisse, avec une hausse en surface de 0,4 degré en moyenne par décennie. /ri-nme