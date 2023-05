Nouvelle halte ferroviaire en 2025 à St-Imier

La zone industrielle de La Clef à St-Imier aura sa halte ferroviaire. La population avait voté en 2013 un crédit de 1,52 million de francs pour l'arrêt de la zone ferroviaire. Et la mise en service se concrétise enfin : si le calendrier est tenu, les trains reliant Bienne à La Chaux-de-Fonds devraient s’y arrêter dès la fin de l’année 2025. Les CFF et la Municipalité ont mis sur pied une séance d’information lundi soir afin d’informer la population. Cette dernière a répondu présente, puisqu'une petite nonantaine de personnes a assisté à cette séance. La mise à l’enquête publique interviendra d’ici au début de cet été. Si tout se passe sans encombre, les travaux se tiendront dans un an, à l’été 2024. Ils nécessiteront une première interruption totale du trafic ferroviaire durant une dizaine de jours, du 23 octobre au 2 novembre de l'année prochaine. Une seconde interruption sera nécessaire le week-end du 27 au 30 juin 2025. Dans les deux cas, des bus de remplacement seront prévus et la route cantonale ne sera, pour sa part pas touchée.

Le but est de pouvoir desservir la zone industrielle de La Clef : « il y a une demande des usagers, on le remarque », indique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF.