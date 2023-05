L'essai pilote bernois de vente régulée de cannabis autorisé

L'essai pilote bernois de vente régulée de cannabis en pharmacie va pouvoir démarrer. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Commission cantonale d'éthique et la Commission d'éthique de Suisse du Nord-Ouest et centrale ont délivré les autorisations nécessaires.

L'essai pilote et l'étude de suivi ont pour objectif d'évaluer les effets sanitaires et sociaux d'une vente de cannabis dans les pharmacies "strictement réglementée et à but non-lucratif", rappelle Reto Auer, responsable du projet à l'Université de Berne, cité mercredi dans un communiqué de la haute école.

L'étude sera menée dans les villes de Berne, Bienne et Lucerne. Elle devrait commencer « vraisemblablement à l'automne ». Il est prévu de recruter 1091 participants, dont environ 600 dans la ville fédérale, précise cette dernière.

Peuvent participer à l'étude les personnes qui consomment régulièrement du cannabis à des fins récréatives et qui sont âgées d'au moins 18 ans.

Des études similaires ont déjà été autorisées à Bâle, Zurich, Lausanne et Genève. /ats-jad