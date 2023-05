La nuit des musées voit double dans la région

Visites de nuit dans sept institutions du Jura et du Jura bernois. Elles participent à la nuit et à la journée des musées. Dans la région, l’édition 2023 se déroule sur deux week-ends, les 13 et 14 mai ainsi que les 20 et 21 mai.

Pour l’occasion, le public pourra gratuitement découvrir les expositions en cours et participer à différentes animations : visite à la lampe de poche, spectacle, jeu, bricolages, performances artistiques, concerts ou escape game.

A travers ces propositions, le Réseau interjurassien des musées (Rimuse), qui chapeaute ces week-ends, entend mettre en lumière les cultures régionales. « Elles sont extrêmement larges », souligne le coprésident de Rimuse, Thierry Landault.