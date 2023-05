Les enseignants bernois veulent de meilleures conditions

La Direction de l’instruction publique et de la culture dit partager la préoccupation de l’association professionnelle Formation Berne quant à la pénurie d’enseignantes et d’enseignants. Elle reconnaît les grandes difficultés que rencontrent les écoles en raison de ce manque de personnel. Dans son allocution, la conseillère d'Etat Christine Häsler a expliqué que de nombreuses mesures avaient déjà été mises en œuvre, notamment l’introduction à tous les degrés de mentorats, d’auxiliaires de classe ainsi que de nouvelles possibilités de formation et de formation continue. « Nous voulons la même chose que vous », a-t-elle assuré. Elle a ajouté que la fonction essentielle de maîtresse et maître de classe devait être valorisée. En outre, le recours à des auxiliaires de classe a été étendu à tous les degrés et des leçons supplémentaires ont été accordées pour encourager l’apprentissage en petits groupes. Il est aussi prévu de soutenir les directions d’école en agrandissant les secrétariats et en augmentant le nombre d’engagements. Enfin, l’objectif est toujours de pouvoir relever les classes de traitement pour les enseignantes et enseignants des degrés primaire et secondaire.

Le Gouvernement rendra cette année encore une décision sur la mise en œuvre des premières mesures d’amélioration pour permettre leur application dès le 1er août 2024. /comm-yt-oza