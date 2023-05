Elisabeth Baume-Schneider à Bienne pour la lutte contre la pauvreté

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a ouvert jeudi à Bienne la Journée d'action contre la pauvreté et la précarité. Par sa présence, elle a voulu souligner l'importance de la solidarité, du lien social et de l'engagement pour enrayer ce fléau.

Plus de 30 organisations engagées dans la lutte contre la pauvreté et la précarité avaient dressé des stands d'information à la Place centrale à Bienne sous le slogan « Marché des possibilités ». Elles présentaient un large éventail des offres pour venir en aider aux personnes dans le besoin.

« La pauvreté progresse partout en Suisse », a déclaré la conseillère fédérale socialiste lors de son discours, ajoutant que cela devenait particulièrement préoccupant « à nos yeux ». Et d'affirmer que la pauvreté, qui touche plus de 700'000 personnes, n'était pas un problème marginal.

Elisabeth Baume-Schneider constate que tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg selon ses termes. « Il y a aussi toutes celles et ceux qui se trouvent dans l'angle mort des statistiques ». Pour la Jurassienne, les inégalités s'accentuent aussi en Suisse au rythme des crises qui se succèdent.

Pour la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP), quiconque se retrouve en situation de pauvreté peut voir avec cette journée d'action qu'il n'est pas seul, qu'il existe du soutien, de la solidarité et des solutions. Elisabeth Baume-Schneider est allée ensuite à la rencontre des gens qui lui ont parlé de leur vécu.





Aide sociale

Les participants à la manifestation ont abordé des questions liées au bénévolat, aux formes que prend la pauvreté et à l'aide aux personnes dans le besoin. La Ville de Bienne est particulièrement concernée par ces fléaux avec un taux d'aide sociale de 10,2%, un chiffre bien plus élevé que dans la plupart des autres villes.

L'Etat et la société civile doivent oeuvrer ensemble pour que l'aide parvienne à temps à ceux qui en ont besoin et pour éviter ainsi des situations de dépendance, ont souligné les organisateurs de cet événement, l'organisation faîtière des institutions sociales Bienne et région (OIS) et le Département des affaires sociales de la ville. /ATS